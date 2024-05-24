Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine belgeleri verildi

Sınır Köyü Ahmet Elmalı İlkokulunda açılan yetişkinler için Kur'an-ı Kerim okuma, Kur'an-ı Kerim tecvitli okuma, cenaze hizmetleri, kitabımı öğreniyorum ile temel dini kavramlar kursuna 11'i kadın 12 kursiyer katıldı.

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