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        Giresun'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:58
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        Giresun'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi Villalar Sokak'taki 2 katlı binanın ilk katındaki dairede patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

        Patlama sırasında evde bulunan Naciye Guguk (78) ile Ünal Efe (78) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Emniyet ekiplerinin evde yaptığı incelemede, mutfakta bulunan tüpte gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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