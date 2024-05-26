Hayatını kaybeden Pazar Müftüsü Recep Şahan, son yolculuğuna uğurlandı

Şahan için Espiye ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, çevre illerin müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.