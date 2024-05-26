Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu gerçekleştirildi

        Giresun'da "7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da "7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu" gerçekleştirildi.

        Bu yıl 47'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında yapılan maratona 650'si kayıtlı bin kişi katıldı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride koşulan yarı maratonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, katılımcılara teşekkür ederek, maratonun her geçen yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Hayatını kaybeden Pazar Müftüsü Recep Şahan, son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatını kaybeden Pazar Müftüsü Recep Şahan, son yolculuğuna uğurlandı
        Giresun'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
        Giresun'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapıldı
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapıldı
        Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine belgeleri verildi
        Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine belgeleri verildi
        Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı yapıldı
        Günlük Yaylası İçme Suyu Birliği toplantısı yapıldı
        Yağlıdere'de bahar şenliği düzenlendi
        Yağlıdere'de bahar şenliği düzenlendi