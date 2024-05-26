Giresun'da yaşlı adamın cesedi evinin çatı kısmında bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşlı adam evinin ahşap çatı kısmında ölü bulundu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşlı adam evinin ahşap çatı kısmında ölü bulundu.
İlçenin Tepeltepe köyü Çorak Yaylası'nda, Aziz Bay'ı (80) evinin çatı kısmında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Bay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bay'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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