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        Giresun'da doku kültürü ile üretilen fındık fidanları toprakla buluştu

        Fındık Araştırma Enstitüsünün (FAE) doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanları toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:13
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        Giresun'da doku kültürü ile üretilen fındık fidanları toprakla buluştu
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        Fındık Araştırma Enstitüsünün (FAE) doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanları toprakla buluşturuldu.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, FAE bahçesinde düzenlenen fidan dikim töreninde, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çalışmanın Giresun ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Serdengeçti, "Fındık stratejik bir ürünümüz. Sadece Giresun için değil, ülkemiz için de önemli, katma değeri yüsek bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız açısından çok önemli potansiyel teşkil ediyor. Giresun ekonomimizin rakipsiz en büyük değeridir. Bu manada rakipsizdir." dedi.

        Serdengeçti, Giresun'da fındık verim ve kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Giresun'da tarım arazilerini geliştiremiyorsak verimliliği artırmalıyız. Eğer biz verimi artırabilirsek rekoltemizi artırabiliriz. Aynı zamanda kaliteyi de artırmalıyız." diye konuştu.

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılarak fındığının değerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, fındıkla ilgili çalışmalarından dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Vali Serdengeçti ve diğer katılımcılar, konuşmaların ardından doku kültürü laboratuvarını gezerek üretilen fidanları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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