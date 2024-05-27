Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Şüpheli E.E'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.