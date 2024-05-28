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        Espiye'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Espiye ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:24
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        Espiye'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
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        Giresun'un Espiye ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Erol Karadere, ilgililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Hedeflerinin daha yaşanabilir bir Espiye oluşturmak olduğunu vurgulayan Karadere, bunun için de gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

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