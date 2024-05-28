Espiye'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Giresun'un Espiye ilçesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Erol Karadere, ilgililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Hedeflerinin daha yaşanabilir bir Espiye oluşturmak olduğunu vurgulayan Karadere, bunun için de gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.