Giresun'da kan bağışçılarına meyve fidanı hediye edildi

Giresun'da, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunanlara 10 meyve fidanı verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk Kızılay'ı Giresun Şubesince Atatürk Meydanı'nda organize edilen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Mobil araçta bağışta bulunan Vali Serdengeçti, kan bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Serdengeçti, bir ünite kan sayesinde 3 can kurtarılabildiğini belirterek, "Bu çok önemli bir şey, hem insanlığın rızasını alacağız, hem memleketimize, milletimize sahip çıkmış olacağız. Ben de kendimi kan bağışlayarak bu vazifeyi yapmanın mutluluğu içerisinde hissediyorum." dedi.