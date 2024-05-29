Milli yüzücü Yaraman, söyleşi programına katıldı

Programa Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu ve Özer Pazarlı ile Türkiye Yüzme Federasyonu Giresun İl Temsilcisi Heves Bozbağ katıldı.

Söyleşi programında Yaraman'la ilgili TRT tarafından hazırlanan belgesel katılımcılara izlettirildi.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Branşı Milli Takım Antrenörü Ali Şahin ise Yaraman'ın başarılarının devamının geleceğine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Yaraman, Giresun'un ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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