Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Milli yüzücü Yaraman, söyleşi programına katıldı

        Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli yüzücü Yaraman, söyleşi programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı.

        Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaraman için Giresun Belediyesi Halk Akademisince söyleşi programı organize edildi.

        Yaraman, Giresun'un ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Yüzme Federasyonu Para Yüzme Branşı Milli Takım Antrenörü Ali Şahin ise Yaraman'ın başarılarının devamının geleceğine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

        Söyleşi programında Yaraman'la ilgili TRT tarafından hazırlanan belgesel katılımcılara izlettirildi.

        Programa Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu ve Özer Pazarlı ile Türkiye Yüzme Federasyonu Giresun İl Temsilcisi Heves Bozbağ katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Giresun'da kan bağışçılarına meyve fidanı hediye edildi
        Giresun'da kan bağışçılarına meyve fidanı hediye edildi
        Espiye'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
        Espiye'de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
        Fındıkta zararlı böcek ve hastalıklara karşı mücadele uyarısı
        Fındıkta zararlı böcek ve hastalıklara karşı mücadele uyarısı
        Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi
        Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı