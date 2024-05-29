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        Giresun'da tarıma yönelik 97 milyon liralık proje uygulanacak

        Giresun'da yatırım tutarı 97 milyon 632 bin lira olan 26 projenin imza töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:03
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        Giresun'da tarıma yönelik 97 milyon liralık proje uygulanacak
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        Giresun'da yatırım tutarı 97 milyon 632 bin lira olan 26 projenin imza töreni yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 15. etap hibe proje imza töreni, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın ve yatırımcıların katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Vali Serdengeçti, yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma projelerinin kentin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

        Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini ileten Serdengeçti, projelerin başarılı şekilde uygulanmasını diledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak hibe almaya hak kazanan projelerin 12'si tarıma dayalı ekonomik yatırım, 14'ü kırsal altyapı yatırımından oluşuyor.

        Projeler arasında 7 fındık ve 2 çay işleme, 2 pestil köme imalatı ile güneş enerji sistemi projesi yer alıyor.

        Kırsal altyapı yatırımları kapsamında ise 7 fındık işleme, 3 ahır modernizasyonu, 2 arıcılık faaliyetleri ve 2 güneş enerji sistemi projesi bulunuyor.

        Projelerin toplam yatırım tutarının 97 milyon 632 bin 635 lira olduğu bildirildi.

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