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        Giresun'da ticari aracın ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:47
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        Giresun'da ticari aracın ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        İlçenin Kaleyanı Mahallesi'nde, Muhsin Yeşilot yönetimindeki 28 D 5090 plakalı ticari otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Temel Kurtoğlu, Süleyman Uzun, Fethi Potur ve Gülcan Hasdemir yaralandı.

        Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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