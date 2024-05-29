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        Şebinkarahisar'da minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:06
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        Şebinkarahisar'da minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi'nde, O.B. idaresindeki 28 M 7220 plakalı öğrenci servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şebinkarahisar Fen Lisesi öğrencisi İrem Naz Çalşimşek'e (18) çarptı.

        Yaralanan Çalşimşek, 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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