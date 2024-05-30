Piraziz'de Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi

Organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, benzer etkinliklerin ilçede daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Ayyıldız, çocukların dini eğitimlerini alırken sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.

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