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        Piraziz'de Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:17
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        Piraziz'de Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğünce Piraziz Belediyesi önündeki organize edilen kermese, Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız katıldı.

        Başkan Ayyıldız, çocukların dini eğitimlerini alırken sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, benzer etkinliklerin ilçede daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

        Kermesten elde edilen gelir ile Kur'an kurslarına katkı sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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