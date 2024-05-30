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        Espiye'de Çocuk Şenliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:24
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        Espiye'de Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğünce Esentepe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şiir ve dua okudu.

        Tiyatro izleyen çocuklar, çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurslara katılan 150 öğrenciden 60'ının Kur'an okuma seviyesine geçtiğini belirtti.

        Gülbe, çocukların eğlendiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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