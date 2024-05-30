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        Giresun'da dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı

        Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:42
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        Giresun'da dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı
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        Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

        Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan A.Ç. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Bulancak Jandarma Komutanlığınca, "resmi belgede sahtecilik ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. yakalandı.

        S.A. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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