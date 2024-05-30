Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek salındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadelede amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, ilçeye bağlı Ören beldesindeki kestane ormanlarına faydalı böcek salımının ardından gazetecilere, bölgede gal arısının yoğun bulunduğunu söyledi.

Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda faydalı böcek türlerinden "Torymus Sinensis" üretildiğini belirterek, "Bu arılarımız, doğal dengenin korunmasında kullanılıyor. Bugüne kadar 5 bin 500 yararlı böceği doğaya saldık. Bu yıl da 2 bin böcek daha salmayı amaçlıyoruz. Mücadeleyi 12 bin hektar sahada sürdürüyoruz." dedi.