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        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek salındı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadelede amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:55
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        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek salındı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadelede amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

        Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, ilçeye bağlı Ören beldesindeki kestane ormanlarına faydalı böcek salımının ardından gazetecilere, bölgede gal arısının yoğun bulunduğunu söyledi.

        Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda faydalı böcek türlerinden "Torymus Sinensis" üretildiğini belirterek, "Bu arılarımız, doğal dengenin korunmasında kullanılıyor. Bugüne kadar 5 bin 500 yararlı böceği doğaya saldık. Bu yıl da 2 bin böcek daha salmayı amaçlıyoruz. Mücadeleyi 12 bin hektar sahada sürdürüyoruz." dedi.

        Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise zararlıyla mücadeleden olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını vurgulayarak, çalışmaları dolayısıyla ilgilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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