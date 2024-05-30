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        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti

        Giresun'da lise öğrencileri kitaplara ilgiyi artırmak için, merak uyandıran alıntıların yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:16
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        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
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        Giresun'da lise öğrencileri kitaplara ilgiyi artırmak için, merak uyandıran alıntıların yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

        Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanecilik kulübünce sosyal sorumluluk programı kapsamında, okuma bilinci kazandırmak ve okumaya teşvik etmek amacıyla Atatürk Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, Türk ve dünya klasiği 16 kitaptan seçtikleri merak uyandıran söz ve cümlelerden oluşan alıntılar ile hazırladıkları broşürleri meydan ile Gazi Caddesi'nde vatandaşlara dağıtarak içerikle ilgili bilgiler verdi.

        Ayrıca broşürlerdeki kitaplar, stantta vatandaşların incelemesi için sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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