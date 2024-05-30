Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti

Ayrıca broşürlerdeki kitaplar, stantta vatandaşların incelemesi için sergilendi.

Öğrenciler, Türk ve dünya klasiği 16 kitaptan seçtikleri merak uyandıran söz ve cümlelerden oluşan alıntılar ile hazırladıkları broşürleri meydan ile Gazi Caddesi'nde vatandaşlara dağıtarak içerikle ilgili bilgiler verdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanecilik kulübünce sosyal sorumluluk programı kapsamında, okuma bilinci kazandırmak ve okumaya teşvik etmek amacıyla Atatürk Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

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