Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Kuşçulu köyü mevkisinde Süleyman T. (41) yönetimindeki 55 AKN 417 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Kerime (65) ve Ecevit T. (47) yaralandı.
İtfaiye ile sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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