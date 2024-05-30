Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı

Giresun'un Espiye ilçesinde amatör balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını (Acipenser Gueldenstaedti) yeniden denize bıraktı.

Amatör balıkçı Birol Esen, AA muhabirine, Almanya'dan 2 haftalığına tatil için geldiği Giresun'da, amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

Merkez Mahallesi sahil kesiminde oltasına balık takıldığını belirten Esen, "Balığı karaya çektiğimde mersin balığı olduğu gördüm. Çok şaşırdım. Çok değerli olduğu için balığı oltadan kurtararak yeniden denize bıraktım." dedi.