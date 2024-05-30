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        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı

        Giresun'un Espiye ilçesinde amatör balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını (Acipenser Gueldenstaedti) yeniden denize bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:27
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        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde amatör balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını (Acipenser Gueldenstaedti) yeniden denize bıraktı.

        Amatör balıkçı Birol Esen, AA muhabirine, Almanya'dan 2 haftalığına tatil için geldiği Giresun'da, amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

        Merkez Mahallesi sahil kesiminde oltasına balık takıldığını belirten Esen, "Balığı karaya çektiğimde mersin balığı olduğu gördüm. Çok şaşırdım. Çok değerli olduğu için balığı oltadan kurtararak yeniden denize bıraktım." dedi.

        Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Tepe ise Esen'in oltasına takılan balığın "Rus mersin balığı" olarak da bilinen karaca mersin balığı olduğunu ifade etti.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığın koruma altında olduğunu kaydeden Tepe, balığın yeniden denize bırakılmasının doğru bir davranış olduğunu kaydetti.

        Tepe, 2 metre 40 santimetre boya ve 115 kilogram ağırlığa ulaşabilen karaca mersin balığının yaşam alanlarının Karadeniz ve Hazar denizi olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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