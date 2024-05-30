Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi

        Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastalığın bölgede ve Giresun'da hala önemini koruduğu vurgulandı.

        Bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla kentte toplam 7 KKKA vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu vakaların 3'ünün Çamoluk, 2'sinin Alucra ve 2'sinin Şebinkarahisar ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

        Hastalığa yakalanan 7 kişiden 6'sının tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

        KKKA hastalığının hala gündemde olduğunun altı çizilen açıklamada, korunma ve erken tanı konularına azami dikkat gösterilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi mart ayından itibaren özellikle KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçelerden başlamak üzere, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Vatandaşların korunma önlemlerine uymalarının ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Hastalığın yayılmasını engellemek ve can kayıplarını önlemek için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek sal...
        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek sal...
        Giresun'da dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı
        Giresun'da dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı
        Espiye'de Çocuk Şenliği düzenlendi
        Espiye'de Çocuk Şenliği düzenlendi