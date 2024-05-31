Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Eynesil'de konferans düzenlendi

        Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı ve Ekonomi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eynesil'de konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı ve Ekonomi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Uzun, çalışma hayatı ve ekonominin milattan önceye kadar olan tarihiyle ilgili bilgi aktardı.

        Yüksekokul Müdür Vekili Öğr. Gör. Mevlüt Kaya, konferansın ardından Uzun'a plaket sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde

        Benzer Haberler

        Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü
        Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü
        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek sal...
        Giresun'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek sal...