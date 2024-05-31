Eynesil'de konferans düzenlendi

Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Uzun, çalışma hayatı ve ekonominin milattan önceye kadar olan tarihiyle ilgili bilgi aktardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.