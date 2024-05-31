Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 34 tesiste 2 bin 600 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 34 tesiste 2 bin 600 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

        GTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 1. OSB'nin Olağan Mali Genel Kuruluna katılan Çakırmelikoğlu, ticari yaşamda sanayinin önemli olduğunu vurguladı.

        Göreve geldikleri ilk günden itibaren 1. OSB'nin eksik ve taleplerini bire bir takip ettiklerinin altını çizen Çakırmelikoğlu, "Giresun 1. OSB'de şu an 34 tesiste 2 bin 600 kişi istihdam edilmektedir. Birçok işletmemizin imalatı ihracat ile yurtdışına pazarlanmaktadır. Bu bizim ortaya koyduğumuz ortak hedefimizin meyvesidir." ifadelerini kullandı.

        Çakırmelikoğlu, 1. OSB'nin altyapı eksikliğinin giderilmesi için projelendirilen çalışmanın ilgili Bakanlığına sunulacak olmasının önemine dikkati çekerek, bu konuda üyelerin katkı vermesi gerektiğini aktardı.

        Giresun'un kalkınmasında OSB'lerin önemini anlatan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

        "2022 yılı sonu ile kuruluşu gerçekleştirilen 3. Organize Sanayi Bölgesi (Espiye-Tirebolu) ve 4. Organize Sanayi Bölgesi (Görele-Çavuşlu) için devletimizin kamulaştırma çalışmalarını beklemekteyiz. Bu sürecin tamamlanmasını yakından takip etmekteyiz. Ayrıca Şebinkarahisar-Alucra-Çamoluk bölgesini kapsayacak şekilde planlanan 5. Organize Sanayi Bölgesinin bu yıl içerisinde kuruluşunun gerçekleştirilmesi adına ilgili Bakanlıkla iletişimimiz sürmektedir."

        Giresun 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara ise OSB'lere önemli katkıları olan Çakırmelikoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Eynesil'de konferans düzenlendi
        Eynesil'de konferans düzenlendi
        Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü
        Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü
        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
        Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden...
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti
        Giresun'da lise öğrencileri vatandaşları kitap okumaya teşvik etti