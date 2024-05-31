Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi

Trendyol 1. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktörlük görevi için Metin Aydın'la anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Giresunspor Tesisleri'nde Metin Aydın için imza töreni düzenlendi.

Burada konuşan kulüp başkanı Emin Eltuğral, Aydın'ın Giresunspor'da şampiyonluk yaşamış, tecrübeli ve şehrin önemli değerlerinden bir futbol adamı olduğunu belirtip, teknik direktörlük teklifini koşulsuz kabul ettiği için kendisine müteşekkir olduklarını aktardı.