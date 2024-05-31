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        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:46
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        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Stadında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Ayyıldız, etkinliğin de çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

        Çeşitli hediyelerin verildiği çocuklar, şenlikte keyifli vakit geçirdiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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