Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
Giresun'un Piraziz ilçesinde "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Stadında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Ayyıldız, etkinliğin de çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.
Çeşitli hediyelerin verildiği çocuklar, şenlikte keyifli vakit geçirdiler.
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