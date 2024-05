Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Giresun, Bayburt ve Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

Giresun'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazi Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen il temsilcisi Muhammet Sarı, Refah kentinin önceki gece siyonist rejim tarafından tonlarca bomba kullanılarak büyük bir katliama daha sahne olduğunu söyledi.

Dünyada canlı takip edilen soykırıma karşı merhametli vicdanlar hariç herkesin kulaklarını kapattığını belirten Sarı, hayat kurtaran yardımların engellendiği, yardım için geçiş noktalarının kapalı tutulduğu, kıtlıktan ölümlerin artmaya başladığı, kıyımların yaşandığı, haysiyetsizliğin zirve yaptığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Bayat, Filistin davasını hayatın her alanında yaşatmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artık dünyanın her yeri Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrar bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın fertleri olacağımıza söz verelim."