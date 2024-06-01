Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.

        Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

        Yolcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!

        Benzer Haberler

        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu; baskın kamerada
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu; baskın kamerada
        Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları pro...
        Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları pro...
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi
        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi
        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi