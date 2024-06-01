Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

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