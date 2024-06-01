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        Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:25
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        Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Güllece köyünde, Ali İhsan Özer idaresindeki 28 RF 231 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Minire, Ahmet ve Yeter Özer yaralandı.

        Yaralılar, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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