Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın (40) üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Yaman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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