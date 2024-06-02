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        Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

        Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:13
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        Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
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        Giresun'un Güce ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada Hasan Yaman'ın (40) üzerine ağaç devrildi.

        Ağır yaralanan Yaman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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