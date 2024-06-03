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        Giresun'da köy grup yolunda çalışmalar sürüyor

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:55
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        Giresun'da köy grup yolunda çalışmalar sürüyor
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        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Tengir, gazetecilere, 22 Ağustos 2020'de yörede yaşanan sel afeti nedeniyle grup yolunda hasarların oluştuğunu belirtti.

        Kaymakam Tengir, 45 kilometrelik grup güzergahında yol genişletme, istinat duvarı ve menfez çalışmalarının yapıldığını aktardı.

        Çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Tengir, "Rabbim bir daha böyle acı hadiseleri ülkemize ve milletimize göstermesin." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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