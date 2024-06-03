Giresun'da köyde düzenlenen kursta yıl sonu sergisi açıldı

Emeği geçenlere teşekkür eden Pamuk, "Kursiyerlerimiz usta öğreticimizle çok güzel eserler ortaya koymuşlar." dedi.

Köyde gerçekleştirilen serginin açılışını Eynesil Kaymakam Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük yaptı.

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