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        Giresun'da köyde düzenlenen kursta yıl sonu sergisi açıldı

        Eynesil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Çorapçılar köyünde düzenlenen kursta hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:26
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        Giresun'da köyde düzenlenen kursta yıl sonu sergisi açıldı
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        Eynesil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Çorapçılar köyünde düzenlenen kursta hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Köyde gerçekleştirilen serginin açılışını Eynesil Kaymakam Erkut Pamuk ve Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük yaptı.

        Kaymakamı Erkut Pamuk, Halk Eğitim Merkezine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Pamuk, "Kursiyerlerimiz usta öğreticimizle çok güzel eserler ortaya koymuşlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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