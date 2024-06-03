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        Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 1 milyar 824 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:00
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        Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 1 milyar 824 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Mayıs 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar karşılığında 240 bin 777 ton fındık satıldığı kaydedildi.

        Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 242 bin 652 ton fındık ihraç ettiği aktarılan açıklamada, karşılığında 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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