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        Giresun'a afet çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek aktarılacak

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetleri yaralarını sarma çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:51
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        Giresun'a afet çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek aktarılacak
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetleri yaralarını sarma çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirtti.

        Kentte yaşanan sel afetlerinin yaralarının sarılması için kullanılmak üzere 130 milyon lira ödeneğin Valiliğe aktarılacağını vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

        "Böylelikle yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya devam etmiş olacağız. İlimize hizmet noktasında tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, AFAD Başkanımız Okay Memiş'e çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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