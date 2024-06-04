Espiye'de HEM sergisi düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce (HEM) bir düğün salonunda düzenlenen ve 3 gün açık kalacak serginin açılışını Kaymakam Taner Tengir gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, yaptığı konuşmada, kurslara 4 bin 100'ü kadın olmak üzere toplam 5 bin 700 kişinin katıldığını söyledi.

Kaymakam Taner Tengir ise Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirtti.