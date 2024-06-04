Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de HEM sergisi düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de HEM sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

        Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce (HEM) bir düğün salonunda düzenlenen ve 3 gün açık kalacak serginin açılışını Kaymakam Taner Tengir gerçekleştirdi.

        Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, yaptığı konuşmada, kurslara 4 bin 100'ü kadın olmak üzere toplam 5 bin 700 kişinin katıldığını söyledi.

        Kaymakam Taner Tengir ise Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirtti.

        Tengir, kurslara katılanlar ile kurum ilgililerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Giresun'a afet çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek akta...
        Giresun'a afet çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek akta...
        Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı
        Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı
        Giresun'da köyde düzenlenen kursta yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun'da köyde düzenlenen kursta yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun'da köy grup yolunda çalışmalar sürüyor
        Giresun'da köy grup yolunda çalışmalar sürüyor
        Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
        Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
        Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı