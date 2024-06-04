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        Giresun İl Özel İdaresinden eğitime destek

        Giresun İl Özel İdaresince, Tirebolu ilçesinde özel eğitim uygulama okulunun ek bina inşaatının yeni eğitim öğretim döneminde hizmete alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:58
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        Giresun İl Özel İdaresinden eğitime destek
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        Giresun İl Özel İdaresince, Tirebolu ilçesinde özel eğitim uygulama okulunun ek bina inşaatının yeni eğitim öğretim döneminde hizmete alınacağı bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 8 derslikli ek binasının yapımına Aralık 2023'te başlandığı belirtildi.

        Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla okuldaki öğrencilerin modern eğitim yuvasına kavuşmalarının sağlanacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Giresun İl Özel İdaresince 2024 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işlerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız modern eğitim yuvalarına kavuşacak. Eğitim öğretimdeki fiziki eksiklikler de bir bir giderilmiş oluyor. Giresun İl Özel İdaresinin hedefi, Tirebolu'da bulunan 8 derslikli Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ek binası ikmal inşaat çalışmalarını bitirerek 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirmektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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