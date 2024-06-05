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        Giresun'da yıl sonu sergileri düzenlendi

        Giresun'un Görele, Doğankent ve Eynesil ilçelerinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:57
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        Giresun'da yıl sonu sergileri düzenlendi
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        Giresun'un Görele, Doğankent ve Eynesil ilçelerinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

        Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, merkez binasında düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenlere teşekkür ederek, halk eğitim kurslarının insanların belli bir alanda uzmanlaştığı, belli bir birikime sahip olduğu eğitim sistemi olduğunu söyledi.

        Görele'de 886'sı erkek, 2 bin 48'i kadın olmak üzere 2 bin 934 kursiyerin açılan kurslara katıldığını belirten Kır, "Bu topraklar üzerinde sahip olduğumuz en büyük güç, kültürümüzden ve tarihimizden aldığımız güçtür. Kültürümüze ve tarihimize ait değerleri yaşatmak en önemli görevimiz ve geçmiş ile bugünümüzü geleceğe aktarmamızda bu topraklarda olmamıza katkı sağlayan en önemli sigortadır." dedi.

        Serginin açılışı Kaymakam Hamit Genç ve Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından yapıldı.

        Doğankent ilçesindeki sergi ise Merkez Mahallesi Doğankent Caddesi üzerinde düzenlendi. Serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Furkan Summak ve Belediye Başkanı Rüşan Özden gerçekleştirdi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat İbik, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 16 alanda kurs düzenlediklerini kaydederek, katılımcılara teşekkür etti.

        Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde de yıl sonu sergisi açıldı. Kaymakam Erkut Pamuk, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan katılımcılarla sergiyi gezdi.

        Eynesil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enbiya Şahin, kursiyerler ile katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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