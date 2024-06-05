Giresun'da "Türkiye Çevre Hastası" dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi
Giresun'da "Türkiye Çevre Hastası" etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.
Giresun'da "Türkiye Çevre Hastası" etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.
Belediye plajında düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, öğrenciler ve diğer katılımcılar, sahil kesiminde çöp topladı.
Vali Serdengeçti, gazetecilere, çevrenin korunmasına büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek, Giresun'un eşsiz güzelliğinin bulunduğunu, bunun korunması gerektiği kaydetti.
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