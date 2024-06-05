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        Espiye'de "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:53
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        Espiye'de "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere ile katılımcılar, ilçe sahilinde çöp topladı.

        Etkinliğin farkındalık yarattığını belirten Tengir, herkesin çevre temizliğine duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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