Espiye'de "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere ile katılımcılar, ilçe sahilinde çöp topladı.
Etkinliğin farkındalık yarattığını belirten Tengir, herkesin çevre temizliğine duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.
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