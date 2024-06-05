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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:14
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişinin yakalanması için merkez ve Bulancak ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 dizüstü bilgisayar, 8 SIM kart ve 6 reçete ele geçirildi.

        Şüphelilerden 13'ünü gözaltına alan jandarma ekipleri, firari kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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