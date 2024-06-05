Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 dizüstü bilgisayar, 8 SIM kart ve 6 reçete ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişinin yakalanması için merkez ve Bulancak ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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