Espiye'de din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi
Espiye Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Espiye Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, dini bilgiler, eğitim, öğretim, yöntem ve teknikler hakkında bilgiler verildi.
Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlhan Tetik, yaz Kur'an kurslarına büyük önem verildiğini belirterek, "Zira örgün eğitim döneminde ulaşamadığımız yavrularımıza, bu dönem ulaşma imkanı buluyoruz. Kur'an kurslarımızla camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek." dedi.
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