Giresun'da üzerine kaya parçaları düşen iş makinesindeki işçi yaralandı
Giresun'un Doğankent ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İlçede bulunan bir maden işletmesinde tünelde çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçaları düştü. İş makinesinin içerisinde bulunan işçi R.B. yaralandı.
Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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