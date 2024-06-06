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        Giresun'da üzerine kaya parçaları düşen iş makinesindeki işçi yaralandı

        Giresun'un Doğankent ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:25
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        Giresun'da üzerine kaya parçaları düşen iş makinesindeki işçi yaralandı
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        İlçede bulunan bir maden işletmesinde tünelde çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçaları düştü. İş makinesinin içerisinde bulunan işçi R.B. yaralandı.

        Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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