Göksu travertenlerinin turizm potansiyeli yeni projelerle artırılacak

ATAKAN ÇITLAK - "Giresun'un Pamukkalesi" olarak anılan Göksu travertenlerinin, yapılacak genişletme çalışmaları ve Mavi Göl'e uzanacak yürüyüş yoluyla turizmden daha fazla pay alması hedefleniyor.

Dereli ilçesine bağlı Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2020'de başlatılan projeyle teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) da desteğiyle 2022'de ziyarete açılan travertenler, mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletleriyle "Giresun'un Pamukkalesi" olarak kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan travertenlerin turizmden daha çok pay alabilmesi için yeni projeler hazırlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AA muhabirine, Göksu travertenlerinin 2 yıl önce bölge turizmine kazandırıldığını söyledi. Bölgenin kısa zamanda büyük ilgi gördüğünü belirten Şahin, "Geçen yıl 300 bin misafirimiz vardı. Bu yıl 500-600 bin ziyaretçi öngörüyoruz." dedi. Şahin, Göksu travertenlerinde bu yıl yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üst bölgede 30 dönüme yakın araziyi istimlak ettik. Şu an mülkiyeti İl Özel İdaremiz adına. Aynı zamanda yan tarafta özel mülkiyetle ilgili bir yerimiz vardı, onun kamulaştırmalarını da yaptık, vatandaşlarımızla uzlaşı halindeyiz. Bu bölgeye gelen misafirlerimizin rahatça araçlarını park etmelerini, hediyelik eşyalarını almalarını, ayaklarını suya sokmalarını, sağlıklı ve huzurlu şekilde buradan ayrılmalarını istiyoruz. Kafelerimizi de düşünüyoruz, hediyelik eşya yerlerimiz de hazırlandı. Bunları işletmecilere verip insanları burada ağırlayacağız inşallah."