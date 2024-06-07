Giresun'daki kayıp kadınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

Giresun'un Güce ilçesinde üç yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kadınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2021'de S.B'nin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, karısı N.B'nin gece saatlerinde pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunması üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

N.B'nin bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken aile yakınlarının bir televizyon programına katıldıkları ifade edilen açıklamada, mağdurenin öldürülmüş olabileceğine dair iddialar üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

Açıklamada, N.B'nin kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alındığı, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesinin ardından 2 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi. Olay gününe ait Plaka Tanıma Sistemleri ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekiplerince yapılan kazı sonucunda elde edilen bulguların kriminal incelemeye gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: