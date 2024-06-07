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        Giresun'daki kayıp kadınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

        Giresun'un Güce ilçesinde üç yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kadınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:34
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        Giresun'daki kayıp kadınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'un Güce ilçesinde üç yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kadınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2021'de S.B'nin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, karısı N.B'nin gece saatlerinde pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunması üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        N.B'nin bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken aile yakınlarının bir televizyon programına katıldıkları ifade edilen açıklamada, mağdurenin öldürülmüş olabileceğine dair iddialar üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

        Açıklamada, N.B'nin kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alındığı, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesinin ardından 2 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

        Olay gününe ait Plaka Tanıma Sistemleri ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekiplerince yapılan kazı sonucunda elde edilen bulguların kriminal incelemeye gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gözaltı süresinin bitmesine müteakip şüphelilerin 6 Haziran 2024'de Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildikleri, şüphelilerden Y.B'nin cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, mağdure N.B'nin öldürüldüğüne dair anlatımlara yer vermesi üzerine olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerden Y.B. ve C.B'nin üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, maktülenin cesedinin bulunmasına yönelik araştırmalara ve bu minvaldeki soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği, dosya hakkında gizlilik kararı bulunması nedeniyle soruşturmanın selameti açısından 5271 sayılı CMK'nin 153/2. madde gereğince dosya hakkında Tirebolu Sulh Ceza Hakimliğinden kısıtlılık kararı aldırıldığı, gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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