Espiye'de defile düzenlendi

Espiye Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince hazırlanan düğün, nişan ve kına gecesi gibi özel günlerde giyilen abiye kıyafetler tanıtıldı.

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