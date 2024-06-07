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        Espiye'de defile düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı defile gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:38
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        Espiye'de defile düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı defile gerçekleştirildi.

        Espiye Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince hazırlanan düğün, nişan ve kına gecesi gibi özel günlerde giyilen abiye kıyafetler tanıtıldı.

        Kıyafetlerin hazırlanışına ilişkin bilgi aktaran usta öğretici Lütfiye Cüce, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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