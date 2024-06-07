Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Giresun ve Bulancak ilçesinde 5'er olmak üzere 10 adrese 5 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı sayı ve nitelikte kırmızı ve yeşil reçeteye tabi, uyuşturucu etkisi doğurduğu değerlendirilen madde, reçete, uyuşturucu kullanma aparatları ve not defteri ile dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 2'si kamu görevlisi, 18 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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