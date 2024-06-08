Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bir grup, Sandık Göl civarında turizm tesisi yapılmasını protesto etti

        Giresun'da bir grup vatandaş, Sis Dağı Yaylası'nda Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bir grup, Sandık Göl civarında turizm tesisi yapılmasını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da bir grup vatandaş, Sis Dağı Yaylası'nda Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki gösterdi.

        Çanakçı ilçesine bağlı Çayıroba mevkisinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, daha sonra Sandık Göl bölgesinde basın açıklaması yapmak istedi.

        Grup, jandarmanın açıklama yapılmasına izin vermemesi üzerine alandan uzaklaştı.

        Göle yakın başka bir bölgede grup adına açıklama yapan Nusret Özendi, Trabzon ve Giresun'un ortak yaylası olan Sis Dağı'nın incisi Sandık Göl ve çevresine turistik tesis yapılmak istendiğini söyledi.

        Yaylaların emsalsiz miraslar olduğunu, ortak değer olan bölgeye sahip çıkacaklarını belirten Özendi, "Tüm yetkilileri, bilim insanlarını, çevre gönüllülerini, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna 'dur' demeye davet ediyoruz." dedi.

        Yöre sakinlerinden Muteber Somuncuoğlu da bölgede tesis istemediklerini ifade ederek, "50 yıldır ben buradayım. Burada 8-9 tür çiçek var. Buraya nasıl kıyılıyor? Ben istemiyorum buraya projeyi." diye konuştu.

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonu; 2'si kamu görevlisi 7 tutuklama
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu; 2'si kamu görevlisi 7 tutuklama
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        'Pencereden atlayarak kaçtı' ihbarıyla 3 yıldır aranan kadınla ilgili cinay...
        'Pencereden atlayarak kaçtı' ihbarıyla 3 yıldır aranan kadınla ilgili cinay...
        Espiye'de defile düzenlendi
        Espiye'de defile düzenlendi
        Giresun'daki kayıp kadınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
        Giresun'daki kayıp kadınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
        Göksu travertenlerinin turizm potansiyeli yeni projelerle artırılacak
        Göksu travertenlerinin turizm potansiyeli yeni projelerle artırılacak