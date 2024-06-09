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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:19
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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