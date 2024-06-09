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        Piraziz Belediye Başkanı Ayyıldız, Türkiye şampiyonu öğrencirlerle buluştu

        Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye Şampiyonu olan Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:46
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        Piraziz Belediye Başkanı Ayyıldız, Türkiye şampiyonu öğrencirlerle buluştu
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        Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye Şampiyonu olan Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ayyıldız, tebrik ettiği öğrencilerle Yağlıdere Deresi'nde rafting yaptı.

        Gençlerin elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu dile getiren Ayyıldız, "Onların azmi ve kararlılığı, hepimiz için birer ilham kaynağı. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız ve onların gelişimini destekleyecek projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

        Ayyıldız, rafting gibi bir su sporunun Giresun'da da gerçekleşmesinin münkün olduğuna vurgu yaparak,"Giresun'un ismi ön plana çıkabilir ve burada da önemli başarılar elde edilebilir. İşte en büyük örneği, Türkiye şampiyonu öğrencilerimiz. Burada hazırlanarak şampiyonaya gittiler ve Türkiye şampiyonu olarak döndüler. Şampiyon olan öğrencilerimizi gönülden kutlarım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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