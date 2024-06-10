Giresun Üniversitesinden sosyal medyada yer alan öğrenci topluluğu görüntülerine ilişkin açıklama

Giresun Üniversitesi, sosyal medyada "Giresun Üniversitesi Dans Topluluğu" adı altında yayımlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "Giresun Üniversitesi Dans Topluluğu" adı altında bir kısım öğrencinin dans videoları ve eğlence görüntülerinin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemize bağlı öğrenci topluluklarımızın hiçbiri etkinlik komisyonumuzun onaylamadığı etkinliklerde bulunamazlar. Bu tür etkinliklere resmi olarak hiçbir şekilde bütçe ve kaynak aktarılması da söz konusu değildir. İlgili birim yöneticilerinden tamamen habersiz ve izinsiz şekilde yapıldığı anlaşılan ve asla tasvip etmediğimiz bu etkinlik hakkında üniversite yönetimimiz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."