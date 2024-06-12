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        Giresun'da Kurban Bayramı ile ilgili önlemler alındı

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önemlerin alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:46
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        Giresun'da Kurban Bayramı ile ilgili önlemler alındı
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önemlerin alındığını söyledi.

        Serdengeçti, asayiş bilgilendirme toplantısında, huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin devamı, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin sürdürülmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Serdengeçti, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve esenlik içinde geçirmesini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tüm önemlerin alınmasını sağladık. İlimiz genelinde toplamda 2 bin 950 kolluk personelimiz, 3 sahil güvenlik yüzer unsurumuz, 225 ekip ve timimiz görev alacaktır." dedi.

        Giresun'da mayısta terörle mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Serdengeçti, gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli mercilerce adli kontrol kararı verildiğini dile getirdi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 33 operasyon yapıldığına işaret eden Serdengeçti, "38 şahsı gözaltına aldık ve sevk edildikleri adli mercilerce 8 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüphelinin de adli kontrolüne karar verildi. Uyuşturucu ve türevleriyle mücadelede hassas ve duyarlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Serdengeçti, mali suçlarla mücadelede 14 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 58 şüpheliden birinin tutuklandığını kaydetti.

        Kentte mayısta 1355 asayiş olayı meydana geldiğini vurgulayan Serdengeçti, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kolluk personellerimizin yoğun çalışmalarıyla bu hadiselerden, topluma karşı suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 99,6, takibi gereken olaylarda aydınlatılma oranı yüzde 98,85, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 95,85, kişilere karşı suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 95,55 ve mal varlığına karşı suçlarda aydınlatılma oranı ise yüzde 83,9'dur. Bu olayların her birinin aydınlatılması, elde edilen haksız menfaat, kazanç veya hak ihlallerinin son bulması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor ve vuku bulan olayların akıbetini de hassasiyetle takip ediyoruz."

        Vali Serdengeçti, 211 bin 389 şahsın sorgulamasının yapıldığını, hapis cezası bulunan 88 kişinin tutuklandığını belirtti.

        Kentte 84 bin 499 aracın kontrol edildiğini, 2 bin 154 araç sürücüsüne ceza uygulandığını, 982 aracın da trafikten menedildiğine dikkati çeken Sedengeçti, 87 trafik kazasında ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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